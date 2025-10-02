Un’altra mattinata di mobilitazione nel cuore della città. Stamattina piazza Matteotti si è trasformata nel punto di ritrovo per decine di attivisti pro-Palestina, che intorno alle 9 hanno dato il via a un corteo diretto verso piazza Repubblica, intonando slogan come “Palestina libera” e mostrando cartelli in solidarietà con gli attivisti della Flotilla, bloccati in acque internazionali dalla marina israeliana e arrestati.

La manifestazione, dopo la grande partecipazione di ieri, non preannunciata ufficialmente, ha avuto origine da un rapido passaparola su WhatsApp e social media, ricalcando dinamiche simili a quelle viste oggi in diverse altre città italiane.

Spontanea ma organizzata, la protesta ha avuto un impatto immediato sulla viabilità cittadina: rallentamenti e disagi sono stati registrati lungo le principali arterie del centro, con le forze dell’ordine impegnate a deviare il traffico e garantire la sicurezza del corteo.

Nel corso della giornata sono previste ulteriori iniziative in varie zone del capoluogo sardo, preludio a quello che si annuncia come uno sciopero generale particolarmente partecipato nella giornata di domani.

Le mobilitazioni, spiegano gli attivisti, vogliono mantenere alta l’attenzione sull'emergenza umanitaria in Medio Oriente e denunciare il blocco navale subito dalla Flotilla, impegnata nella consegna di aiuti umanitari a Gaza

