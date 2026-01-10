Una forte scossa di terremoto, magnitudo 5.1, è stata avvertita alle 05:53 a Reggio Calabria, con numerose segnalazioni anche da Messina e da altre zone di Sicilia e Calabria.

L'epicentro, secondo quanto riporta il sito dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, è stato in mare al largo della costa ionica a una profondità di 65 chilometri.

Nessuna segnalazione però di danni. A dirlo è il capo del dipartimento della Protezione civile della Regione Calabria Domenico Costarella che sta seguendo le verifiche dalla Sala operativa di Catanzaro.

«Nonostante la scossa sia stata in mare, e questo sicuramente ha aiutato - ha detto Costarella - ho disposto le verifiche nelle aree più vicine e non ci sono segnalazioni di danni. Ho sentito anche la commissaria dell'Asp di Reggio Calabria e anche per l'ospedale di Melito Porto Salvo non ci sono segnalazioni».

(Unioneonline)

