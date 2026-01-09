Completamente nudo e sotto l'effetto di stupefacenti, nel pieno della notte di Capodanno si è presentato davanti alla caserma dei carabinieri di Poggio Rusco, nel Mantovano, e ha lasciato per terra 5 grammi di hashish e altrettanti di cocaina e alcune banconote. Ai militari l'uomo, 43 anni, marocchino irregolare poi sanzionato e denunciato, ha spiegato di aver sentito "la voce di Allah" che gli diceva di liberarsi del peccato e di tutto ciò che è connesso allo spaccio di droga come, ad esempio, il denaro.

L'uomo, senza vestiti nonostante la temperatura di 0 gradi, è arrivato davanti alla caserma, che però a quell'ora era chiusa al pubblico, e ha inutilmente suonato più volte il citofono. A notarlo sono stati i passanti che hanno chiamato il 112. Sul posto sono arrivati una pattuglia della stazione di Magnacavallo e gli stessi carabinieri di Poggio Rusco che davanti alla caserma hanno trovato soldi e stupefacenti. L'uomo è stato rintracciato più tardi mentre girovagava per il paese. Portato negli uffici, ha cercato di spiegare l'accaduto precisando di essere uscito di casa nudo perché i suoi vestiti erano stati acquistati con "denaro sporco" proveniente dallo spaccio. Al marocchino i carabinieri hanno dato una coperta e offerto un tè caldo.

L'analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza della caserma ha confermato il racconto dell'uomo.

Lo stupefacente è sato sequestrato e lo straniero è stato segnalato alla prefettura di Mantova come assuntore di droga, sanzionato per atti osceni in luogo pubblico e denunciato per aver soggiornato illegalmente sul territorio italiano.

(Unioneonline/v.l.)

