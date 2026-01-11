Due violente aggressioni si sono verificate nella tarda serata di ieri nella zona della stazione Termini a Roma, a un'ora di distanza.

La prima, intorno alle 22.15, in via Giolitti dove un uomo di 57 anni è stato picchiato da più persone ed è in gravi condizioni. Soccorso, è stato ricoverato in ospedale ed è in fin di vita.

Poco dopo l'altra aggressione in via Manin, ai danni di un rider tunisino di 23 anni, anche lui ricoverato in ospedale. I due episodi potrebbero essere collegati.

Da ieri sera è scattata una vasta operazione nell'area per risalire ai responsabili da parte della Polfer, agenti del commissariato Viminale e della Squadra mobile. Decine le persone controllate di cui quattro portati in commissariato, la loro posizione è al vaglio.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata