Due aggressioni a Roma Termini: uomo pestato dal branco è in fin di vita, dopo un’ora ferito un riderMaxi operazione polizia da ieri sera, quattro persone portate in commissariato
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Due violente aggressioni si sono verificate nella tarda serata di ieri nella zona della stazione Termini a Roma, a un'ora di distanza.
La prima, intorno alle 22.15, in via Giolitti dove un uomo di 57 anni è stato picchiato da più persone ed è in gravi condizioni. Soccorso, è stato ricoverato in ospedale ed è in fin di vita.
Poco dopo l'altra aggressione in via Manin, ai danni di un rider tunisino di 23 anni, anche lui ricoverato in ospedale. I due episodi potrebbero essere collegati.
Da ieri sera è scattata una vasta operazione nell'area per risalire ai responsabili da parte della Polfer, agenti del commissariato Viminale e della Squadra mobile. Decine le persone controllate di cui quattro portati in commissariato, la loro posizione è al vaglio.
(Unioneonline)