L’account era intestato a un settantenne leccese morto il 30 marzo 2025. A gestirlo erano una donna di 52 anni e un ragazzo di 24.

Sono questi ultimi due i destinatari di una perquisizione eseguita dalla Polizia di Stato su ordine della Procura di Roma che indaga sul gruppo Facebook “Mia Moglie”, costituito da migliaia di utenti che condividevano e commentavano immagini – spesso intime – di donne, definite nei commenti mogli o compagne, pubblicate verosimilmente senza il consenso delle persone ritratte.

La donna e il giovane sono considerati i gestori della pagina, che era stata chiusa dopo una pioggia di segnalazioni alla polizia postale.

Nel corso delle perquisizioni, effettuate dagli operatori specializzati del servizio polizia postale e per la sicurezza cibernetica, del Cosc di Bari e della Sosc di Lecce, si è proceduto al sequestro dei dispositivi informatici, che verranno analizzati per definire le responsabilità degli indagati.

