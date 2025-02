Fabrizio Corona pubblica sui social una diffida ricevuta dal legale di Chiara Ferragni, Giuseppe Iannacone, in cui si accusa l’ex re dei paparazzi di aver violato un accordo privato sottoscritto il 15 settembre 2023 ossia l’impegno «per un periodo di dieci anni», a non «effettuare commenti, valutazioni, affermazioni, anche se riferite da terzi, di carattere offensivo, denigratorio, dileggiante» nei confronti di Chiara Ferragni e Fedez.

Un accordo che imponeva di non raccontare o commentare fatti «personalissimi della loro vita privata». Per questo, il legale chiede un risarcimento di 1,1 milioni di euro per undici presunte violazioni già avvenute. Nella richiesta anche la rimozione immediata dei contenuti già pubblicati e l’interruzione di ulteriori condotte ritenute diffamatorie.

«Chiara Ferragni ci ha diffidato dal pubblicare FALSISSIMO EP 05 – ha risposto Corona – Per pretendere tutela alla propria privacy, bisogna prima averla, una privacy. La Ferragni ha messo in piazza tutta la sua vita privata, comprese le ecografie dei suoi figli, e lo ha fatto per profitto economico. Ora si risente perché viene raccontata la verità? Non saranno né le diffide né eventuali azioni giudiziarie a fermarci. Nessuno ci può censurare. Noi transazioni non ne facciamo, soldi non ne vogliamo».

Nella diffida si legge che in caso di inadempimento Ferragni si riterrà libera di agire giudizialmente per tutelare i propri diritti.

Lunedì Fabrizio Corona ha pubblicato una puntata tutta dedicata ai Ferragnez, nella quale attribuisce a Fedez una lunga relazione con Angelica Montini, stilista milanese. Poi, di fronte alla stizzita replica di Ferragni l’ha accusata di aver avuto un flirt con Achille Lauro. Ora non ha la minima intenzione di fermarsi e conferma il prossimo episodio del suo format «Falsissimo» per il 10 febbraio con ulteriori dettagli sulla vita privata di Ferragni e Fedez.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata