Ora rischiano di finire a processo Camila Giorgia e Francesca Calearo, in arte Madame.

La tennista e la cantante sono coinvolte nell’inchiesta della Procura di Vicenza sulle false vaccinazioni anti Covid.

Il pm Gianni Pipeschi ha concluso gli accertamenti per l'alto numero di persone, oltre alle due, che avrebbero simulato la vaccinazione ed è pronto a notificare la conclusione delle indagini e la richiesta di rinvio a giudizio.

Le accuse, a diverso titolo, sono di falso ideologico, peculato e corruzione.

Gli accertamenti ruotano appunto attorno a due medici, Daniela Grillone Tecioiu e Erich Volker Goepel, che, secondo l'accusa, avrebbero ricevuto del denaro per rilasciare false certificazioni di green pass. Ad arrivare dall'Italia a Vicenza per ottenere i documenti fasulli sarebbero stati artisti, poliziotti, farmacisti e imprenditori. In totale sono 24 le persone indagate.

I due medici vennero arrestati nel 2021 e poi rimessi in libertà. Uno dei due avrebbe confessato agli inquirenti di aver somministrato tra l'1 aprile e il 23 dicembre 2021 1.940 vaccini, dei quali 640 falsi e 1.200 veri.

La Giorgi, a quanto si apprende, è stata chiamata in causa assieme ai genitori e al fratello.

Mesi fa la Procura di Vicenza aveva messo nel mirino un giro di false vaccinazioni dopo che la Ulss 8 aveva segnalato una quantità sospetta di somministrazioni in due studi medici vicentini. Dalla lista dei nominativi di uno dei due studi sono usciti i nomi della cantante ventenne e della tennista di 30 anni. Se Madame era cliente della dottoressa da tempo, la Giorgi – che è di Macerata – non aveva contatti con il medico.

