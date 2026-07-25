Giornalista carbonizzato a Eboli, fermato un sospettato: era nascosto in un casolareSvolta nelle indagini sulla morte di Luca Esposito
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Svolta nelle indagini sulla morte del giornalista salernitano Luigi “Luca” Esposito trovato carbonizzato la scorsa domenica in un terreno agricolo a Eboli.
In seguito alle attività di indagini dirette dalla Procura della Repubblica di Salerno e condotte dal Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Salerno, è stato individuato e sottoposto a fermo di indiziato di delitto l’uomo ritenuto responsabile dell'omicidio del 53enne.
Il fermato era nascosto all'interno di un casolare abbandonato. L'intervento dei carabinieri è avvenuto con il supporto del Reparto indagini tecniche del Ros e dello Squadrone Cacciatori di Puglia.
(Unioneonline)