Svolta nelle indagini sulla morte del giornalista salernitano Luigi “Luca” Esposito trovato carbonizzato la scorsa domenica in un terreno agricolo a Eboli.

In seguito alle attività di indagini dirette dalla Procura della Repubblica di Salerno e condotte dal Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Salerno, è stato individuato e sottoposto a fermo di indiziato di delitto l’uomo ritenuto responsabile dell'omicidio del 53enne.

Il fermato era nascosto all'interno di un casolare abbandonato. L'intervento dei carabinieri è avvenuto con il supporto del Reparto indagini tecniche del Ros e dello Squadrone Cacciatori di Puglia.

(Unioneonline)

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