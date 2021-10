All’interno di un bar, ha accoltellato a morte una donna, ferendone altre due.

La tragedia è avvenuta questa notte a Luserna San Giovanni, in provincia di Torino, in via I Maggio.

Il responsabile, Medhi Hounafi, 34enne di origine marocchina, è stato arrestato dai carabinieri. Al momento non è chiaro il motivo alla base dell’aggressione. Sembra che conoscesse la vittima, la 44enne Carmen De Giorgi, perché i due erano seduti allo stesso tavolo.

