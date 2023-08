È l’Italia il luogo scelto per il combattimento di Mma (arti marziali miste in una gabbia) tra Elon Musk e Mark Zuckerberg. E sarà in una «location epica». Lo ha hannunciato il patron di X (ex Twitter) rivelando di averne parlato con la premier e il ministro della Cultura e che entrambi hanno concordato per un luogo epico, aggiungendo poi solo la parola "gladiatore" in un successivo messaggio.

Sono in molti a scommettere che in pole position ci sarebbe anche Pompei.

La sfida, che aveva lanciato in giugno, «sarà gestita - ha spiegato - dalle rispettive fondazioni, non dall'Ufc», la società di Las Vegas che promuove le arti marziali miste e che sperava di organizzare un incontro che stima potrebbe essere visto online da centinaia di milioni di persone e valere un miliardo di dollari. Il duello «sarà in livestream» su X e Meta, le piattaforme social dei due miliardari, e «tutto ciò che verrà inquadrato sarà l'antica Roma, quindi niente di moderno».

«Tutto ciò che verrà fatto rispetterà il passato e il presente dell'Italia», ha assicurato il patron di Tesla, precisando che «l'intero ricavato andrà ai veterani».

Come data si ipotizza il 26 agosto.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata