È morto James Senese, il celebre sassofonista napoletano aveva 80 anniStorico collaboratore di Pino Daniele, è stato voce di una Napoli multietnica e vera
Lutto nel mondo della musica: è morto James Senese, sassofonista e storico collaboratore di Pino Daniele, voce autentica di una Napoli multietnica e vera. L’artista si è spento nella notte all’ospedale Cardarelli di Napoli a causa di una grave infezione polmonare. Aveva 80 anni.
Figlio di una donna napoletana e di un soldato afroamericano del North Carolina, quasi una versione vivente della “Tammurriata nera”, fondò i Napoli Centrale ma la sua poliedrica carriera resta legata al sodalizio con Pino Daniele compreso il celebre album “Nero a metà”.
(Unioneonline)