Non ce l’ha fatta la bimba di tre anni che era ricoverata in gravi condizioni all’ospedale infantile Regina Margherita dopo essere precitata dal quarto piano di un palazzo di via Milano. La piccola è morta in queste ore: sottoposta a un delicato intervento chirurgico a seguito del gravissimo trauma cranico, era in prognosi riservata.

Su quanto accaduto sono in corso le indagini da parte della polizia. Al momento dell’incidente, ha accertato la Squadra mobile, in casa era presente il compagno della madre, che è stato ascoltato insieme alla donna e a un vicino.

