Due scosse di terremoto nel Ravennate: paura e gente in stradaPari a 4.3 e 4.1 le magnitudo registrate da Ingv. Al momento non si registrano danni
Due scosse di terremoto in Romagna nella mattinata di martedì 13 gennaio.
La prima scossa di terremoto avvertita alle 9.27 è stata di magnitudo 4.3 con epicentro a 7 chilometri Russi, in provincia di Ravenna, a una profondità di 23 chilometri. La seconda scossa, come rileva la sala sismica dell'Ingv-Roma, è avvenuta due minuti dopo, ed è stata di magnitudo 4.1 con epicentro a 8 chilometri da Faenza, sempre in provincia di Ravenna, poco distante dalla prima.
Paura tra la popolazione, con molte persone scese in strada. Al momento non si registrano danni.
(Unioneonline)