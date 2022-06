Rischiavano di perdere l’aereo da Linate per fare rientro in Sardegna, ad Alghero, perché l’ondata di maltempo che ha colpito la Lombardia ha abbattuto due alberi che sono caduti in strada bloccando la carreggiata.

Ma da buoni sardi non si sono dati per vinti, sono scesi in strada e hanno spostato i due alberi – entrambi molto grossi – riuscendo a liberare almeno una corsia, a riprendere il viaggio e a raggiungere in tempo l’aeroporto milanese.

Il gruppo stava rientrando in pullman da Villafranca di Verona, dove i bambini del Nettuno Calcio – squadre pulcini ed esordienti – hanno partecipato a un torneo.

Erano nel Bresciano quando si sono trovati di fronte i due alberi abbattuti da una tromba d’aria. Per spostarli, uno era lungo più di 15 metri, si sono mossi gli uomini, lasciando donne e bambini in macchina.

Una disavventura a lieto fine e una lezione da veri sardi, mai darsi per vinti.

