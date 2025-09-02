Il gravel fa il suo ingresso ufficiale nel calendario regionale delle gare ciclistiche in Sardegna con un evento che si preannuncia spettacolare. Domenica 7 settembre, a partire dalle 16:30, la Donori BIKE Team organizza la prima edizione del “Gravel tra i Vigneti”, una manifestazione che unisce sport, natura e paesaggi mozzafiato.

Il teatro della gara saranno le affascinanti Tenute Maestrale di Donori, un contesto unico dove i partecipanti pedaleranno immersi tra filari di vite e scorci rurali di rara bellezza, in un percorso che promette emozioni e adrenalina. Il tracciato prevede due giri da 25 chilometri ciascuno, per un totale di 50 chilometri, di cui ben trentasei su sterrato. Uno degli snodi decisivi sarà il tratto in salita di 2,2 chilometri, che potrebbe fare la differenza nella lotta per la vittoria finale.

Sono attesi 60-70 atleti al via, con una starting list di alto livello che include nomi di spicco del panorama ciclistico isolano come Eros Piras, Alessio Fois, Simone Seguro e Maria Girone. Una gara che segna non solo un debutto, ma anche una nuova direzione per il ciclismo sardo, sempre più aperto a formule innovative come il gravel, capace di coniugare performance sportiva e scoperta del territorio.

