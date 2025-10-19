Schianto nella notte ad Asiago, morti 3 ventenniNell’incidente un giovane è rimasto ferito, mentre è illeso il quinto occupante dell'auto
Drammatico incidente nella notte ad Asiago (Vicenza) dove sono morti tre ventenni, mentre un quarto giovane ha riportato fratture varie della teca cranica e contusioni cerebrali e toraciche.
Un quinto occupante dell'auto è rimasto illeso. L'auto con a bordo tutti i giovani si è schiantata contro la fontana posta al centro della rotatoria di via Verdi. Lo scontro è avvenuto intorno alle 3.30 del mattino. I tre giovani sono morti sul colpo. Sul posto gli operatori sanitari del Suem e le forze dell'ordine.
(Unioneonline)