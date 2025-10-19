Assaltato il pullman tifosi del Pistoia basket: muore l’autistaSassi lanciati contro il pullman sulla superstrada Rieti-Terni: la vittima colpita e uccisa da un mattone
Un autista del pullman che trasportava i tifosi della squadra di basket di Pistoia di A2 è morto questa sera lungo la superstrada Rieti-Terni, all’altezza dello svincolo di Contigliano (Rieti), dopo che alcuni tifosi della Sebastiani Basket di Rieti hanno assaltato il mezzo al termine della partita.
L'uomo è morto dopo essere stato colpito da un mattone, mentre i tifosi assaltavano il pullman lanciando pietre e altri oggetti.
Era da poco terminata la partita di A2 a girone unico che aveva visto la vittoria della squadra di Pistoia, contro i reatini.
