Un autista del pullman che trasportava i tifosi della squadra di basket di Pistoia di A2 è morto questa sera lungo la superstrada Rieti-Terni, all’altezza dello svincolo di Contigliano (Rieti), dopo che alcuni tifosi della Sebastiani Basket di Rieti hanno assaltato il mezzo al termine della partita.

L'uomo è morto dopo essere stato colpito da un mattone, mentre i tifosi assaltavano il pullman lanciando pietre e altri oggetti.

Era da poco terminata la partita di A2 a girone unico che aveva visto la vittoria della squadra di Pistoia, contro i reatini. 
