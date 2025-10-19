La Chiesa ha ufficialmente sette nuovi santi.

Papa Leone XIV li ha ufficializzati e proclamati pronunciando la formula canonica: «Li iscriviamo nell'albo dei santi, stabilendo che in tutta la Chiesa essi siano devotamente onorati».

Tra loro tre italiani: Bartolo Longo (fondatore e benefattore del Santuario della Beata Vergine del Rosario di Pompei), suor Maria Troncatti (missionaria tra gli indios in Ecuador) e suor Vincenza Maria Poloni (fondatrice della Sorelle della Misericordia).

Poi il primo santo della Papua Nuova Guinea: Peter To Rot.

È santo anche Ignazio Choukrallah Maloyan, arcivescovo armeno cattolico, martire del genocidio del 1915.

Infine i primi due santi del Venezuela: José Gregorio Hernandez e Maria del Monte Carmelo Rendiles Martínez.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata