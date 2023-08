Una donna di circa 70 anni è stata uccisa a coltellate in una tabaccheria a Foggia, in via Marchese De Rosa.

Si tratterebbe di una rapina finita male: la vittima era la titolare dell’esercizio.

Sul posto i carabinieri che stanno visionando le immagini del sistema di videosorveglianza per risalire ai responsabili.

(Unioneonline/D)

