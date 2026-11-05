la sentenza
05 novembre 2026 alle 16:29
Femminicidi di Villa Pamphili, ergastolo e tre anni di isolamento diurno per Francis KaufmannNel giugno del 2025 uccise la compagna e la figlioletta di 11 mesi, i corpi furono trovati nel parco capitolino a poca distanza l’uno dall’altro
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Condanna all'ergastolo e isolamento diurno di 3 anni per Francis Kaufmann, autore del duplice femminicidio del giugno 2025 a Villa Pamphili a Roma. Lo hanno deciso i giudici della prima Corte d'Assise.
L'uomo è accusato di avere ucciso, soffocandola, la compagna Anastasia Trofimova e alcune ore dopo di avere strangolato la figlia Andromeda di appena 11 mesi. I corpi delle due vittime furono trovati nel parco della Capitale a distanza di pochi metri l'uno dall'altro.
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