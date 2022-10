Dopo il ritrovamento dei resti di Silvia Cipriani, l’ex postina scomparsa a luglio da Contigliano, la Procura di Rieti ha iscritto nel registro degli indagati il nipote della 77enne. L’ipotesi di reato è quella di omicidio volontario, senza l’occultamento di cadavere.

Il corpo è stato recuperato nei boschi di Montenero in Sabina.

L’avvocato dell’uomo, ospite ieri sera della trasmissione tv “Quarto Grado”, ha tenuto a precisare: “Quale che sia la causa della scomparsa della signora Cipriani, Valerio Cipriani non c'entra niente”. “Al momento il mio cliente - ha aggiunto il legale, Luca Conti - risulta come persona offesa oltre che come persona sottoposta a indagine. Lui è molto tranquillo e spera che innanzitutto si scopra se i resti ritrovati siano o meno quelli di sua zia".

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata