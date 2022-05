Un altro femminicidio insanguina l’Italia.

Succede a Vittoria, in provincia di Ragusa, dove una donna albanese di circa 37 anni è stata accoltellata a morte.

Il delitto è avvenuto intorno alle 14 in mezzo alla strada, nella zona tra via Adua e via Tenente Alessandrello. Ma la vittima è stata trovata dal personale del 118 nella sua abitazione, ancora viva.

E’ morta durante il trasporto in ospedale a causa delle gravissime ferite riportate. Le modalità e le circostanze del delitto sono ancora da chiarire, sul caso indagano i carabinieri.

(Unioneonline/L)

