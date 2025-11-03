Fermato dai carabinieri l’uomo che a Milano avrebbe aggredito con una coltellata una donna di 43 anni, in piazza Gae Aulenti.

L’uomo – 59 anni, già noto alle forze dell’ordine per episodi di violenza - era stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza ed è stato riconosciuto da una foto diffusa dalle forze dell’ordine dalla sorella e poi rintracciato dopo alcune ore in un albergo.

La vittima è stata colpita con un coltello da cucina mentre stava andando in ufficio. Trasportata in gravi condizioni all’ospedale Niguarda è stata operata d’urgenza.

L'aggressore era invece fuggito, dando il via a una caccia all’uomo per tutta la città, per poi essere individuato in un albergo in zona Stazione Centrale.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata