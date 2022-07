Disperso da una settimane nelle montagne di Pulfero, in Friuli, un escursionista di 31 anni è stato ritrovato vivo. Nessuno ci sperava più ma l’uomo è riuscito a sopravvivere per sette lunghi giorni mentre varie forze in campo lo cercavano.

Gianpaolo Baggio era uscito sabato scorso per percorrere la ferrata Palma, sul monte Matajur: si tratta di una via ripida in mezzo al bosco sul fianco più selvaggio e scosceso della montagna, ma non aveva fatto ritorno. La sua auto era stata individuata due giorni dopo, era parcheggiata a Stupizza, da dove parte l’escursione.

Per una settimana centinaia di persone lo hanno cercato tra tecnici del Cnsas Fvg, Vigili del fuoco, Guardia di finanza e Carabinieri. È stato chiesto il supporto e l'intervento anche dei soccorritori della vicina Slovenia, sono stati impiegati elicotteri e droni.

Poco fa la bella notizia, il 31enne di Torreano (Udine) è stato avvistato dall’elicottero dei Vigili del fuoco proprio sopra la ferrata Palma, è in corso il recupero con l’elisoccorso regionale.

(Unioneonline/s.s.)

