Accoltellamento, sabato mattina, a Milano, in via Napo Torriani, vicino alla Stazione Centrale.

La vittima – gravemente ferita e operata d’urgenza all’ospedale Niguarda – è un 50enne italo-egiziano, dipendente di un hotel, colpito da un fendente all’esterno della struttura.

L'aggressore sarebbe invece un detenuto del carcere di Bollate, che aveva accesso all’esterno per lavorare nello stesso albergo e che ha violato l'obbligo di rientro nel penitenziario milanese. Si tratta di un 35enne originario di Napoli, Emanuele De Maria, ricercato dalla Polizia.

Da quanto si apprende le forze dell’ordine indagano anche per rintracciare una donna dello Sri Lanka, che lavora nello stesso hotel e di cui non si hanno notizie, al punto che i familiari hanno presentato denuncia di scomparsa.

De Maria era in carcere per l’omicidio di una giovane tunisina, commesso nel 2016 a Castel Volturno, in provincia di Caserta.

(Unioneonline)

