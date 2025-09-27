«Quell’uscita contro il dottor Venditti è una schifezza». A dirlo, durante la trasmissione Quarto Grado è Daniela Ferrari, la madre di Andrea Sempio, indagato per il delitto di Chiara Poggi, alla luce della nuova indagine dei pm di Brescia che coinvolge l'ex procuratore di Pavia, Mario Venditti, anche lui indagato con l'accusa di essere stato corrotto proprio per scagionare Sempio dalla responsabilità del delitto di Garlasco.

«Possiamo dire una cosa sia io che mio marito - ha proseguito la donna-, il dottor Venditti lo abbiamo visto una volta sola a Pavia quando siamo stati chiamati nel 2017 e basta, non lo conosciamo personalmente e nessuno della famiglia Sempio gli ha mai dato una lira. Quindi anche tutte le accuse che vengono fatte contro di lui per quanto riguarda la famiglia Sempio sono delle emerite schifezze».

E aggiunge, dopo essere stata sentita ieri insieme al marito dagli investigatori di Pavia, di essere stanca di sentire «tutto quello che ora viene detto. Mi fa schifo che delle intercettazioni di una famiglia che sta parlando dei cavoli suoi in macchina vengano rese pubbliche. Non ce la facciamo più e questa accusa che anche oggi ci viene fatta di aver corrotto il dottor Venditti è una grandissima cavolata che verrà smentita come tutte le altre cose che sono state dette finora».

