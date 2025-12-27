Milano, sequestrate 1,2 tonnellate di botti illegaliTrovato anche un cilindro lanciarazzi
La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Milano ha sequestrato oltre 1,2 tonnellate di fuochi d'artificio illegali, durante le attività di contrasto al fenomeno della fabbricazione e vendita di materiali pirotecnici irregolari disposta in vista delle festività di Capodanno.
Le Fiamme Gialle hanno effettuato controlli su tutto il territorio provinciale e hanno individuato varie irregolarità: in alcuni esercizi commerciali gli articoli pirotecnici sono risultati conservati con modalità del tutto inadeguate, confusi con prodotti di altro genere e a volte ammassati in contenitori non integri e in ambienti non idonei, senza osservare le prescritte cautele in tema di sicurezza e prevenzione incendi.
In altri casi, è stato trovato materiale in misura eccedente i limiti quantitativi di categoria per i quali è prevista la libera vendita, che veniva commercializzato in assenza di qualsiasi necessaria autorizzazione. E poi ancora botti artigianali, tra cui un vero e proprio cilindro lanciarazzi realizzato senza rispettare norme di sicurezza e altamente pericoloso per gli utilizzatori.
(Unioneonline)