La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Milano ha sequestrato oltre 1,2 tonnellate di fuochi d'artificio illegali, durante le attività di contrasto al fenomeno della fabbricazione e vendita di materiali pirotecnici irregolari disposta in vista delle festività di Capodanno.

Le Fiamme Gialle hanno effettuato controlli su tutto il territorio provinciale e hanno individuato varie irregolarità: in alcuni esercizi commerciali gli articoli pirotecnici sono risultati conservati con modalità del tutto inadeguate, confusi con prodotti di altro genere e a volte ammassati in contenitori non integri e in ambienti non idonei, senza osservare le prescritte cautele in tema di sicurezza e prevenzione incendi.

In altri casi, è stato trovato materiale in misura eccedente i limiti quantitativi di categoria per i quali è prevista la libera vendita, che veniva commercializzato in assenza di qualsiasi necessaria autorizzazione. E poi ancora botti artigianali, tra cui un vero e proprio cilindro lanciarazzi realizzato senza rispettare norme di sicurezza e altamente pericoloso per gli utilizzatori.

(Unioneonline)

