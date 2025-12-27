Napoli, 18enne accoltellato nel quartiere della movida: è in gravi condizioniL’aggressione nel quartiere Chiaia, indagano i carabinieri. Il giovane è stato operato ed è in rianimazione
Un 18enne è ricoverato in ospedale in gravi condizioni dopo essere stato colpito da due fendenti mentre si trovava con degli amici a Napoli, in via Bisignano, nel quartiere Chiaia.
Secondo i primi accertamenti effettuati dai carabinieri del nucleo operativo il ragazzo, mentre passeggiava in compagnia di amici, sarebbe stato avvicinato da alcuni sconosciuti in sella a degli scooter per poi essere colpito con due fendenti al ventre sinistro e al fianco sinistro.
La vittima è stata immediatamente soccorsa dal personale del 118 per poi essere trasferita nell'ospedale San Paolo. Operato d'urgenza, si trova tuttora ricoverato in rianimazione.
Indagano i carabinieri del nucleo operativo della compagnia Napoli centro e quelli della stazione Chiaia.
(Unioneonline)