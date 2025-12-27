Un 18enne è ricoverato in ospedale in gravi condizioni dopo essere stato colpito da due fendenti mentre si trovava con degli amici a Napoli, in via Bisignano, nel quartiere Chiaia.

Secondo i primi accertamenti effettuati dai carabinieri del nucleo operativo il ragazzo, mentre passeggiava in compagnia di amici, sarebbe stato avvicinato da alcuni sconosciuti in sella a degli scooter per poi essere colpito con due fendenti al ventre sinistro e al fianco sinistro.

La vittima è stata immediatamente soccorsa dal personale del 118 per poi essere trasferita nell'ospedale San Paolo. Operato d'urgenza, si trova tuttora ricoverato in rianimazione.

Indagano i carabinieri del nucleo operativo della compagnia Napoli centro e quelli della stazione Chiaia.

