Carmine Siano, sindaco di Castiglione del Genovesi (Salerno), ingegnere di 64 anni è stato brutalmente aggredito ieri sera in strada da uno sconosciuto col volto incappucciato.

L'episodio poco dopo le 20.30 del 26 dicembre. Il primo cittadino stava uscendo dalla sua abitazione per partecipare a un evento natalizio, quando un uomo che evidentemente lo attendeva è uscito dal buio e lo ha colpito ripetutamente e con inaudita violenza, con una spranga o un bastone. Ancora ben visibili le macchie di sangue sull’asfalto.

Siano è stato sottoposto ad un intervento chirurgico ed è stato portato in codice rosso nell'ospedale Ruggi di Salerno. Non è in pericolo di vita ma le sue condizioni sono gravi: ha riportato una frattura scomposta dell'arto inferiore sinistro, una frattura composta dell'arto superiore sinistro, la frattura delle dita della mano destra (un dito è stato amputato), una ferita sulla tempia sinistra e ferite multiple estese su tutto il corpo e in particolare sul viso.

Sull’episodio indagano i carabinieri, ignote le cause ma sembra esclusa quella della rapina. La più accreditata è un’aggressione premeditata per rancori, forse collegati all’attività amministrativa. Non è escluso che l’aggressore avesse intenzione di ucciderlo.

Solidarietà è stata espressa da tutte le forze politiche. Il presidente dell'Anci, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, ha voluto inviare un messaggio: «Solidarietà e vicinanza al sindaco di Castiglione del Genovesi aggredito vicino casa. Atto di violenza inaccettabile: conferma la necessità di tenere alta l'attenzione su chi ogni giorno governa il territorio affrontando situazioni delicate. I sindaci non saranno lasciati soli».

«Desidero esprimere la mia più sincera solidarietà e vicinanza al sindaco di Castiglione del Genovesi, Carmine Siano, vittima di una grave aggressione in queste ore. A lui vanno i miei auguri di pronta guarigione», si legge in una nota del presidente della Regione Campania, Roberto Fico. «L'auspicio è che venga fatta piena luce sull'accaduto e che simili atti di violenza non trovino mai spazio nella nostra comunità».

(Unioneonline/L)

