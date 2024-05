Sui social, e soprattutto su TikTok, è conosciuto come il prof di inglese che, con brevi e simpatici video, spiega piccoli trucchi per parlare e pronunciare meglio la lingua. Ma per Davide Patron sono stati momenti di paura quelli vissuti un paio di giorni fa.

Mentre era in viaggio in treno per Parigi, ha avuto un arresto cardiaco. «La mia vita se n’è quasi andata in mezzo secondo», scrive alle sue migliaia e migliaia di follower.

Il 25enne spiega che si è salvato solo perché altri passeggeri gli hanno praticato subito le manovre salvavita anche con l’utilizzo del defibrillatore. Rinviando a quando starà meglio i dettagli sulla brutta avventura, pubblica una foto dal letto d’ospedale in cui è ricoverato. «Spero che questo post – conclude – possa sensibilizzare tanti che, come me, non hanno mai avuto problemi a farsi un controllo. Allo stesso tempo spero che possa servire come stimolo per installare più defibrillatori in luoghi pubblici e a partecipare ad almeno un corso di primo soccorso».

