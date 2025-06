«Sicuramente l’Italia non pensa di entrare in guerra con l’Iran. Non credo che ci saranno mai soldati o aerei italiani coinvolti in bombardamenti su quel Paese: mi pare un punto evidente e chiaro. Non solo perché sarebbe costituzionalmente impossibile, ma anche perché manca totalmente la volontà politica».

Lo ha dichiarato il ministro della Difesa Guido Crosetto, ospite della trasmissione Dritto e Rovescio, in onda questa sera su Retequattro, rispondendo a una domanda sulla posizione che l’Italia potrebbe assumere qualora gli Stati Uniti decidessero di avviare un conflitto armato contro Teheran.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata