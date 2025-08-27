Crisi respiratoria in auto per una neonata: soccorsa dalla PolstradaLa piccola è stata scortata in ospedale, riuscendo a superare una serie di vetture in coda
Una neonata ha una crisi respiratoria in auto e la Polstrada interviene per soccorrerla. È successo verso le ore 11.20 di stamani all'area di parcheggio A/12 Campodonico, tra i caselli di Chiavari e Rapallo: una famiglia a bordo di un’auto diretta a Torino, ha attirato l'attenzione di una pattuglia della polizia stradale di Sampierdarena che stava passando in quel momento.
All’interno della vettura, oltre ai genitori, c'era una piccola di 5 mesi con evidente difficoltà respiratoria. I genitori hanno richiesto di raggiungere un ospedale nel più breve tempo possibile.
La pattuglia, in sinergia con la sala radio, ha scortato il veicolo fino all'Ospedale Pediatrico Giannina Gaslini, superando una coda presente nell'area di Recco. La piccola è stata presa in carico dall'unita del pronto soccorso del Gaslini.
(Unioneonline)