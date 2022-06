Il sospetto di molti esperti è quello per cui le varianti BA.4 e BA.5 del Covid-19 possano rappresentare un segnale nel cambiamento del virus, tanto da causare ondate periodiche.

La BA.5 (sottovariante della Omicron), annunciata in Sudafrica e arrivata in Europa, sarebbe alla base dell’aumento repentino dei contagi in Portogallo ed è la prima sospettata anche per l’incremento dei casi in Germania. Dai primi dati ha almeno due mutazioni che la rendono più contagiosa rispetto alle sue sorelle, ossia alle altre sottovarianti di Omicron che finora abbiamo imparato a conoscere, prima fra tutte la BA.2. Eccezione invece per la BA.4, nella quale sono state identificate le stesse mutazioni.

Ma, secondo il virologo Francesco Broccolo (Università Bicocca di Milano), “è davvero prematuro dire che il virus SarsCoV2 si stia indebolendo”.

In base ai numeri forniti dal ministero della Salute, in Italia si registra un costante decremento di positivi e ricoveri e i dati delle vittime sono più o meno stazionari. In 24 ore i nuovi casi sono passati da 22.527 a 15.082, individuati per mezzo di 123.699 test, fra molecolari e antigenici rapidi, e un tasso di positività pari al 12,1%. I morti sono stati 27, ossia 20 meno in un giorno. Per quanto riguarda i ricoveri, sono stabili a 218 nelle terapie intensive, con 18 ingressi giornalieri; nei reparti ordinari sono 4.411, ovvero 31 meno in un giorno.

Nel nostro Paese, come nel resto del mondo, Omicron è la variante che domina in assoluto.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata