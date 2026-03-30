In Italia oltre 7 milioni di persone vivono in condizioni di “povertà dei trasporti”, una forma di vulnerabilità sociale ancora poco conosciuta che si declina nell’incapacità di sostenere i costi del trasporto pubblico o privato e nella mancanza o accesso limitato ai trasporti necessari per accedere ai servizi essenziali, al lavoro e alle opportunità economiche e sociali. Una situazione che, guardando alle regioni, caratterizza in maniera marcata alcune aree della Sardegna e della Sicilia.

Il dato emerge da uno studio sulla povertà dei trasporti in Italia, presentato oggi dal Transport Poverty Lab promosso dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, con il supporto di Tper e Nordcom, il patrocinio della Commissione Europea, del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e la collaborazione tecnica dell’Osservatorio Sharing Mobility e della Fondazione Transform Transport ETS.

Secondo il report, nel nostro Paese circa 1,2 milioni di famiglie si trovano contemporaneamente in una condizione di rischio povertà e sostengono costi di mobilità particolarmente elevati.

Al tempo stesso, 7,3 milioni di cittadini risiedono in aree caratterizzate da un’offerta di trasporto pubblico insufficiente. Il divario territoriale è marcato, con le regioni del Sud che fanno però registrare i disagi più marcati. Come accennato, per la Sardegna, così come per la Sicilia, i dati sono eloquenti, ma in negativo. Nell’Isola, infatti, la disponibilità di trasporto pubblico locale in alcune zone scende sotto i 200 posti-km per abitante contro una media nazionale di 4.623 e oltre 16.000 posti-km registrati a Milano (i posti-km sono l'unità di misura dell'offerta nel trasporto pubblico, definita come lo spostamento di un posto disponibile (seduto o in piedi) su un veicolo per la distanza di 1 km).

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata