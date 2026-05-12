Il Tribunale per i minorenni dell'Aquila ha respinto il ricorso presentato dagli avvocati della 'famiglia del bosco', contro l'ordinanza del 6 marzo scorso che ha disposto l'allontanamento della mamma dalla struttura protetta dove i tre figli sono ospitati ormai da oltre sei mesi.

Secondo quanto si apprende, i giudici, chiamati ad esprimersi dalla corte d'Appello che aveva ritenuto il reclamo improcedibile, hanno rigettato l'istanza su tutti i punti, confermando dunque l'allontanamento della donna dalla casa famiglia. 

Lo stesso Tribunale, nell'ordinanza del 6 marzo, aveva chiesto che anche i bimbi venissero trasferiti in un'altra struttura, salvo poi fare un passo indietro alcune settimane dopo, modificando la decisione e confermando la permanenza dei minori nella casa famiglia seppur senza la mamma.

(Unioneonline)

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