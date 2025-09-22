Migliaia di persone a Cagliari in corteo per la popolazione di Gaza ma le proteste si stanno tenendo in tutta Italia.

A Milano altissima tensione con scontri tra un gruppo di manifestanti e la Polizia. Gli antagonisti hanno tentato di entrare al piano terra della Stazione Centrale lanciando fumogeni, oggetti e parti di impalcature e gli agenti hanno risposto con manganellate e cariche di alleggerimento.

Sul posto anche un contingente dei carabinieri. Gli scontri si sono poi spostati in piazza Duca d'Aosta, di fronte alla stazione, con le persone che hanno scagliato transenne contro lo schieramento di forze dell'ordine urlando "assassini".

Il corteo pro Gaza poco prima si era avvicinato a qualche centinaio di metri dal consolato americano, presidiato dalle forze dell'ordine. Poi c'è stato un momento di silenzio in piazza della Repubblica ed è stato diffuso a lungo il rumore lugubre dei droni che si abbattono su Gaza. «Questo rumore dovete sentirlo sempre nella vostra coscienza», hanno detto da un megafono. Quindi è stata bruciata una bandiera Usa.

Tensioni anche a Bologna dove il corteo è entrato sulla tangenziale e l'ha di fatto bloccata. Alcuni manifestanti sono riusciti addirittura a entrare con fumogeni e bandiere in autostrada, interrompendo il traffico. Il presidio di polizia posto a metà di via Stalingrado si è aperto e ha lasciato passare i manifestanti, fra le urla di gioia del corteo, che, scortato dalla polizia, ha raggiunto la tangenziale.

A Roma sono oltre ventimila, secondo una prima stima, le persone in piazza. Un flusso di partecipanti in aumento.

A Pisa i manifestanti hanno invaso la Sgc Firenze-Pisa-Livorno, bloccando il traffico in direzione mare. Migliaia di persone hanno fatto accesso alla superstrada dallo svincolo nei pressi dell'aeroporto e occupato completamente la corsia, paralizzando il traffico, mentre in direzione di Firenze il traffico, pur rallentato per la curiosità degli automobilisti scorre regolarmente.

