Tragedia prima dell’alba sulla Firenze-Pisa-Livorno: un’auto ha imboccato contromano l’arteria di grande comunicazione e si è schiantata contro un’altra macchina. Il bilancio dell’incidente stradale è di un morto e quattro feriti.

Il guidatore della prima vettura, un 26enne, viaggiava verso Livorno sulla corsia che invece è dedicata alla marcia in direzione Firenze. All’altezza dell’interporto, dopo aver schivato altri mezzi, lo scontro frontale.

Gli automobilisti che hanno visto la scena hanno dato subito l’allarme. I soccorritori non hanno potuto far nulla per salvare la vita del 26enne, mentre gli altri quattro feriti, tutti ragazzi, sono stati portati in ospedale e sono in condizioni gravi.

Sono in corso gli accertamenti.

(Unioneonline/s.s.)

