Durante una vacanza in Sardegna con marito e figli aveva conosciuto un uomo, che l’avrebbe soggiogata, al punto che, al ritorno, lei aveva lasciato la famiglia. Ma quella decisione si sarebbe poi rivelata un incubo, fatto di vessazioni, maltrattamenti e abusi sessuali.

Ora il presunto aguzzino è finito agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico e a processo per maltrattamenti e violenza sessuale aggravata dall'inferiorità psichica.

La storia – raccontata dal Corriere della Sera, edizione di Roma - ha per protagonista, in negativo, Paolo Abozzi, 58 anni, conosciuto come Magopaolo, animatore alle feste per bimbi e ospitato più volte in tv.

A notare qualcosa di strano nella donna, viene riferito, sarebbe stato il marito che la vedeva sempre più dimagrita, con meno capelli, con dolori e segni sul corpo.

Non solo: il 58enne avrebbe trasformato la libreria di cui la donna è socia in un'attività legata al suo mestiere di mago.

Dopo sei mesi la donna è riuscita a troncare la relazione e l’uomo è stato arrestato: gli si contestano «reiterati maltrattamenti» e una manipolazione della vittima, avvenuta «privandola del sonno, somministrandole psicofarmaci, costringendola a pratiche sessuali dolorose e mortificanti, adoperando violenza psicologica e fisica e sottoponendola ad uno stile di vita penoso e intollerabile al punto che la persona offesa manifestava intenti suicidi».

