Voleva farsi suggerire dall’esterno le risposte all’esame scritto della patente di guida, via auricolare. Ma quando ha visto gli agenti della Polizia locale lo ha ingoiato ed è finita al Pronto soccorso.

E’ successo ieri alla Motorizzazione civile di Treviso durante una prova scritta per la patente, l’episodio è stato resto noto dal comune.

Protagonista una donna di 40 anni di nazionalità indiana, residente a Istrana (Treviso).

Dagli uffici della Motorizzazione è partita una chiamata mentre l’esame era in corso e sul posto è arrivata una pattuglia della Polizia locale. La donna, nel timore di essere scoperta, ha tolto l’auricolare e lo ha ingoiato.

Un piccolo dispositivo che per sua fortuna non l’ha messa in pericolo di vita. Gli agenti le hanno trovato anche addosso, ben nascosto, un telefono che le serviva per ricevere le risposte dall’esterno.

La donna è stata anche denunciata per tentata truffa aggravata, reato che prevede una pena fino a 5 anni di reclusione.

