Il cardinale Camillo Ruini si è spento in serata a Roma. È stato vicario dal 1991 al 2008 e presidente della Conferenza episcopale italiana.

«Il cardinale vicario Baldassare Reina, il Consiglio episcopale con la Diocesi di Roma, grati per la lunga e proficua vita cristiana e per il suo servizio alla Chiesa, affida alla misericordia del Signore il cardinale Camillo Ruini».

Lo afferma la diocesi di Roma in una nota. «La sua guida pastorale dal 1991 al 2008 ha lasciato un segno profondo della sua intelligenza nell'interpretare la presenza dei cristiani nella città, unendovi la responsabilità di presidente della Conferenza episcopale della Chiesa italiana».

« Acuto nel discernere le svolte politiche e sociali del Paese – si legge nella nota -, ha considerato fondamentale guidare le transizioni culturali con la fierezza cattolica di essere depositari di un patrimonio di valori da non nascondere, ma da custodire e difendere, adempiendo il suo motto episcopale Veritas liberabit nos».

(Unioneonline/A.D)

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