Nuove norme “anti maranza” nel Ddl Sicurezza varato in Consiglio dei Ministri.

La stretta prevede l'allargamento anche alla polizia locale il potere di effettuare il fermo preventivo, ovvero solo con l'ok del pm.

Le prime norme contro le baby gang erano contenute nel decreto sicurezza approvato il 5 febbraio scorso con alcune misure “anti lame”, tra cui il rischio di carcere fino a tre anni per chi detiene fuori casa un coltello di almeno 8 centimetri. Le nuove misure contro la criminalità giovanile sono arrivate dopo che al Colosseo lo scorso 2 luglio un gruppo di ragazzi aggredì poliziotti e agenti della polizia locale danneggiandone l'auto. Uno di loro, un 18enne, in virtù della sua pericolosità sociale è stato poi espulso.

Con le nuove regole, ha spiegato il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, «viene estesa la disciplina del cosiddetto fermo di prevenzione anche a soggetti anche minorenni». «Soggetti - ha aggiunto il ministro - rispetto ai quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia che siano destinate alla prevenzione di reati che turbino l'ordine pubblico in luoghi caratterizzati da consistente afflusso di persone, anche qui ad esempio quelli della cosiddetta movida, possa sussistere un fondato motivo di ritenere possano mettere in atto condotte di pericolo per la sicurezza pubblica in relazione a circostanze» come «il possesso di armi, di oggetti in qualche modo indicativi di una pericolosità della persona».

(Unioneonline)

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