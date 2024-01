La moglie Chiara indagata per truffa, sotto casa i giornalisti che non ne vogliono sapere di andare via. Così Fedez sbotta sui social, caricando un video – registrato dall’auto – nel quale mostra i reporter per strada, armati di telecamera. «Secondo me fuori dalla casa di Matteo Messina Denaro c’era meno gente. Ah, le priorità dell’informazione italiana!», il commento del rapper.

Poi arriva l’attacco alla conduttrice Mediaset Myrta Merlino: «È da diversi giorni che Pomeriggio Cinque mette un giornalista piantonato fuori da casa nostra nella speranza di vedere non so cosa. Secondo me Barbara D’Urso avrebbe fatto di meglio», dice il rapper, che si mostra in compagnia di Paloma, la nuova cagnolina dei Ferragnez.

Ma le sue parole non sono passate inosservate. La conduttrice infatti ha risposto in diretta tv, spiegando che «i mass media ti servono molto quando le cose vanno bene, ma ci sono nella buona e nella cattiva sorte». «Siamo diventati famosi grazie al nostro telefonino, parte del fastidio che vi diamo parta proprio da questo, ma ci sarà tempo per approfondire tutto questo», la replica del cantante.

(Unioneonlin/v.f.)

© Riproduzione riservata