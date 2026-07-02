Grave incidente nel Modenese, dove un 29enne è finito in rianimazione dopo essere precipitato da un lucernario nel tentativo di salvare il gatto.

L'incidente è avvenuto nella serata di ieri a Pavullo nel Frignano, Comune sull'Appennino modenese: il 29enne aveva raggiunto il tetto di un edificio che si trova nella zona della stazione delle corriere per recuperare il proprio animale domestico che si era allontanato poco prima da casa. La struttura avrebbe però ceduto sotto il peso del giovane, facendolo precipitare da diversi metri d’altezza.

Immediato l'intervento del 118 sul posto, poi il trasporto all’ospedale Maggiore di Bologna con l'elisoccorso.

Il 29enne è al momento ricoverato in prognosi riservata.

(Unioneonline)

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