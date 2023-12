Il cadavere di una donna in avanzato stato di decomposizione è stato trovato, chiuso in un baule, in una casa di Mondragone (Caserta). A fare la macabra scoperta, nella camera da letto, è stata una figlia della 77enne, che ha subito dato l’allarme.

La morte, dai primi rilievi, risalirebbe a diverse settimane fa, probabilmente un mese.

Concetta Infante, questo il nome dell’anziana, viveva insieme a un’altra figlia che è stata ascoltata dai carabinieri. Non si escludono provvedimenti nelle prossime ore.

Numerosi sono ora gli elementi da chiarire anche attraverso l’autopsia sulla salma, trasferita all'istituto di Medicina Legale dell'ospedale Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta: quando e dove sia avvenuto il decesso, la causa e chi abbia sigillato il baule con il nastro adesivo.

