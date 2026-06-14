Bus si ferma oltre la pensilina, passeggero aggredisce l’autista e gli stacca un pezzo di orecchio a morsiL’assalitore in fuga, al vaglio le immagini della videosorveglianza
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Ha fermato il bus qualche metro oltre la pensilina, non accorgendosi subito della richiesta di fermata: per questo un uomo, appena salito sul mezzo, ha aggredito l'autista sputandogli addosso e staccandogli poi un pezzo di orecchio a morsi.
L'episodio è avvenuto ieri mattina intorno alle 8 a Bologna. L'aggressore si è poi dato alla fuga, accortosi dell'arrivo della Polizia, e ora sono al vaglio le immagini delle telecamere di videosorveglianza per riuscire a identificarlo. Il conducente è invece stato soccorso dal personale del 118.
«L'ennesimo inaccettabile episodio che colpisce un lavoratore durante il servizio – la denuncia dei sindacati – e che conferma le criticità sul fronte della sicurezza nel trasporto pubblico locale. I lavoratori del Tpl, autisti e controllori, sono esposti a minacce e pericoli costanti e molto spesso aggrediti, servono piani seri di prevenzione e non chiacchiere».
Alla luce di quanto accaduto, argomenta Fit-Cisl Romagna «chiediamo all'azienda e alle istituzioni competenti un confronto immediato per rafforzare le misure di prevenzione e protezione del personale viaggiante, potenziando gli strumenti di sicurezza e adottando interventi concreti contro il ripetersi di simili episodi».
(Unioneonline)