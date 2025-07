Italo Bocchino “candida” Giorgia Meloni al Nobel per l’Economia.

A “In Onda”, il talk estivo su La7 condotto da Marianna Aprile e Luca Telese, si parla della situazione economica dell’Italia. Bocchino li legge positivamente, positiva anche l’inflazione dice, e conclude dicendo che «possiamo candidare Meloni al Nobel per l’Economia».

L’ex parlamentare Pdl contesta il servizio mandato in onda, che parla dell’inflazione e del potere d’acquisto degli italiani. «L’inflazione voi l’avete presentato come un dato negativo mentre è un dato positivissimo. Io leggo dei dati molto positivi invece: c’è scritto che la disponibilità economica delle famiglie è aumentata dell’1,8% e che il potere d’acquisto delle famiglie italiane è aumentato dello 0,9%. E questo è dovuto alle scelte del governo Meloni: stabilizzazione del cuneo fiscale, aumento dell’occupazione con gli sgravi, il rinnovo di contratti collettivi che erano stati abbandonati da tantissimi anni. Io direi che potremmo anche candidare la Meloni al premio Nobel per l’economia».

