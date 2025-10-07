È stato arrestato all'alba di oggi il latitante foggiano Leonardo Gesualdo, 39 anni, ritenuto dagli investigatori elemento di spicco della “Società foggiana”, ricercato dal 2020 dopo essere sfuggito al blitz Decimabis e condannato in primo grado a 12 anni per associazione mafiosa. Era inserito nella lista dei latitanti più pericolosi.

I carabinieri del Gis lo hanno bloccato in un'abitazione alla periferia di Foggia mentre stava dormendo. Non ha opposto resistenza. Nel corso della perquisizione è stata ritrovata una pistola con sei colpi nel caricatore.

© Riproduzione riservata