Un bambino di 4 anni è caduto da un balcone del secondo piano di casa, subendo gravi traumi e ferite.

È accaduto nel tardo pomeriggio di ieri in un'abitazione di Osnago, centro della Brianza in provincia di Lecco.

In base a una prima ricostruzione dell'accaduto, la mamma del piccolo era scesa in strada per andare a prendere un altro figlio alla fermata dello scuolabus, quando il bambino di 4 anni, forse per essersi sporto troppo dalla ringhiera, è caduto dal balcone di casa. Il padre era al lavoro. La famiglia, di origine nigeriana, abita da diversi anni in paese.

È stato dato l'allarme e sul posto è giunto anche l'elisoccorso che con l'équipe medica di Areu ha provveduto al ricovero all'ospedale di Bergamo.

Le condizioni del piccolo ai primi soccorritori - che lo hanno trovato cosciente - sono apparse gravi, tali da disporne il ricovero con la massima urgenza all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Sull'accaduto indagano i carabinieri.

