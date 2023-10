Un bambino di 15 mesi è arrivato in stato di semi-incoscienza al Pronto Soccorso dell'ospedale Fabrizio Spaziani di Frosinone e dopo pochi minuti è andato in coma.

Il piccolo è risultato positivo ai cannabinoidi in una quantità che può essergli fatale: i medici lo hanno intubato e trasferito in elisoccorso al reparto pediatrico del Gemelli di Roma, dove il bimbo è in terapia intensiva, con prognosi riservata.

La mamma ha detto alla Polizia che il bambino avrebbe raccolto un pezzo di hashish mentre giocava nella villa comunale e lo avrebbe portato alla bocca senza che lei se ne accorgesse.

Ma gli inquirenti non credono a questa versione: la concentrazione della sostanza e la simultanea presenza di latte li ha convinti che l’hashish sia stato ingerito tra le mura domestiche. Poche ore prima infatti, il padre era stato trattenuto dalla Polizia e portato in Questura per reati connessi allo spaccio di droga.

La Polizia ha anche attivato i servizi sociali per verificare le condizioni abitative dei tre bambini.

(Unioneonline/L)

