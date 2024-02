«L'idea che dobbiamo portare avanti e studiare è quella di una tessera sanitaria a punti in modo che se conduci uno stile di vita corretto e salutare puoi guadagnare dei punti che poi ti permettono di ricevere degli incentivi che possono essere diverse modalità di premialità».

È la proposta che arriva dall'assessore della Regione Lombardia al Welfare, Guido Bertolaso. «Gli screening per quelle che sono malattie prevenibili oggi sono ampiamente sotto il 50% delle persone che ne hanno diritto - aggiunge - noi invece vogliamo arrivare al 100% perché significa garantire la salute ai cittadini e ridurre i costi della sanità».

«Prima di entrare in giunta in Lombardia ero alla protezione civile – prosegue Bertolaso – Ed è un ambito in cui la prevenzione è importante almeno tanto quando in sanità. Se ne parla sempre, ma si mette in pratica poco». E quindi l’idea di una «tessera sanitaria a punti» per incentivare gli screening oncologici.

«ll cittadino si assicura di non avere la malattia e noi riduciamo i costi – spiega Bertolaso in un’intervista al Corriere – . È un vantaggio per tutti. Le polemiche sono politiche più che tecniche», assicura.

«Il trend demografico è chiaro – aggiunge ancora Bertolaso – : la popolazione invecchia e aumentano i malati cronici. Noi vogliamo che le persone vivano a lungo, ma anche in salute. Sia per il loro benessere, sia perché altrimenti i costi delle cure diventano insostenibili».

L'idea quindi come racconta Bertolaso è quella che «se porti avanti uno stile di vita salutare, puoi guadagnare un riconoscimento. Oggi purtroppo alcuni screening che proponiamo non riscuotono il successo che meriterebbero. Per esempio, ai controlli per il tumore al colon retto nel 2023 ha aderito solo il 41 per cento dei cittadini».

Quindi «per incentivare comportamenti virtuosi si potrebbe ricorrere a una premialità. Penso a ingressi nei centri termali o a skipass gratuiti. Ci sono iniziative simili in Svezia e in Inghilterra, oltre che letteratura scientifica a supporto».

